Sky Sport: „Wir hatten noch nie so viele Kunden“

„Krone“: Herr Radelsberger, Herr König – am Freitag startet die einheimische Bundesliga mit dem Duell GAK vs. FC Red Bull Salzburg in die neue Saison – welche Erkenntnisse haben Sie aus der letzten gezogen? Was gab es zu verbessern, zu adaptieren oder zu verändern?

Uwe König: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns im Redaktionsteam laufend stellen. Eine Neuerung ist, dass es ab der kommenden Saison individuelle Einzelspielvorläufe für jede Begegnung geben wird. Manchmal kamen in der Vergangenheit einzelne Vereine in der Vorberichterstattung der Konferenz zu kurz. Sei es aufgrund der Themenlage bei anderen Vereinen oder aus anderen Gründen. Da wir unseren Zusehern den bestmöglichen Service liefern wollen, bieten wir künftig jedem Verein noch mehr Plattform. Ab der neuen Saison gestalten wir für alle Konferenz-Spiele auf dem jeweiligen Subfeed Sky Sport Austria 2 bis 4 einen individuell gestalteten Vorlauf. Dieser startet 15 Minuten vor Kickoff und zeigt relevante Interviews, Fakten und Daten über die jeweiligen Vereine.