Dragovic: Verhandlungen waren „ein Auf und Ab“

Beim 1:2 vergangene Woche im Zweitrunden-Hinspiel der Qualifikation zur Conference League patzten die Wiener vor beiden Gegentreffern. Dragovic soll die Defensive in Zukunft stabilisieren. Das Rückspiel steht am Mittwoch (20.30 Uhr) auf dem Programm, in diesem ist Dragovic aber noch nicht spielberechtigt. In die Bundesliga-Saison startet die Austria am Sonntag (17.00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz. Dragovic hatte 2008 unter Karl Daxbacher mit 17 Jahren sein Debüt bei den Austria-Profis gegeben. 2011 ging es ins Ausland zum FC Basel, danach waren Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen, Leicester City und Roter Stern seine Stationen. Im Ausland wurde er insgesamt neunmal Meister. Als einzigem Österreicher ist dies David Alaba öfter gelungen.