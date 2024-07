Nick Carter: „Will normales Leben für meine Kids“

Bereits mit 13 Jahren wurde Nick Mitglied der Backstreet Boys, bald darauf gelang der weltweite Durchbruch: Hits wie „I Want It That Way“ katapultierte die Boyband in den Pop-Olymp. Doch der Weltruhm in so jungen Jahren hatte auch seine Schattenseiten: Der einstige Teenie-Schwarm kämpfte mit Drogen und Alkohol. Im Gegensatz zu drei jüngeren Geschwistern, die bereits verstorben sind, hat Nick diese Zeit überwunden und scheint im Leben angekommen zu sein: Seit 2014 ist er mit Schauspielerin Lauren Kitt verheiratet und hat drei Kinder mit ihr. Auch die Musik ist weiterhin Teil seines Lebens. So dürfen sich aktuell die österreichischen Fans freuen: Nick kommt im Rahmen seiner „Who I Am“-Tour am 02.08. in die Simm City Wien!