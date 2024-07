Ungar fischte illegal im Naturschutzgebiet

Ein Bediensteter der Stadtgemeinde Zell am See schlug bereits Anfang des Monats Alarm, wandte sich an die Polizei. Sein Vorwurf: Im Naturschutzgebiet und Laichgebiet des Zeller Sees soll sich eine professionell angelegte Fischreuse befinden. Nach umfangreichen Ermittlungen kam man nun einem 32-jährigen Ungarn auf die Schliche. Er soll im großen Stil illegal gefischt haben.