Bakterien mit Heißhunger im Kampf gegen Müll

Bei dieser Form des Biorecyclings werden Enzyme verwendet – also Proteine von natürlich vorkommenden Bakterien –, um Kunststoffmüll in seine Bestandteile zu zerlegen. Diese Stoffe können dann wieder zu Plastikprodukten verarbeitet werden. In einer stillgelegten Mülldeponie bei Innsbruck werden dafür Mikroben untersucht, die Plastik abbauen.