Feuerwehrjubiläum mit zwei neuen Einsatzfahrzeugen

Alles begann im Jahr 1894, da gründeten 38 engagierte Unterferlacher die erste Feuerwehr im Ort. „Mit Lorenz Faschingbauer als Kommandant und Franz Rabitsch als Stellvertreter scheinen die ersten Funktionäre in unserer Chronik auf. Die Einsatzbereitschaft unserer Truppe und die Freude am Dienst sind bis heute ungebrochen. Ein stetiger Wandel vollzog sich aber natürlich in der technischen Ausstattung“, sagt Kommandant Christopher Stingler.