Taylor bringt Stadion zum Beben – und Berg davor

Auftritte in Wien

Am Sonntag tritt die US-Amerikanerin erneut um 19.30 Uhr in München auf. Ihre „Eras Tour“ führt sie im August (8 bis 10.) auch nach Wien, in Österreichs Hauptstadt wird zudem die Alternative-Rock-Band Paramore erwartet. Die Karten waren trotz ihres hohen Preises innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.