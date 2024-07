Abwehr der nach Wien fliegenden Giftpfeile

Elegant abgefangen

Wie steht Lindner zum Kurs der Partei und zu Babler? Nach anfänglicher Skepsis steht er jetzt hinter ihm und unterstützt ihn. Dass viele an Bablers Stuhl sägen, sieht er kritisch. Man solle sich nicht mit dem Tag nach der Wahl beschäftigen, sondern die Energie eher in die Zeit davor, also in den Wahlkampf einbringen, meint Lindner. Damit fängt er die aus OÖ abgefeuerten Giftpfeile Richtung Babler und Wien elegant ab.