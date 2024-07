„Es bedarf tieferer Reflexion unserer Zustände“

Russland darf auch heuer wieder eine Rolle spielen

„Wir dürfen nicht den Fehler begehen, dass wenn wir etwas ,canceln‘ (dt. etwas streichen), das so schon richtig ist. Nein, es bedarf einer tieferen Reflexion über unsere Zustände“, so Hinterhäuser. Festspielrednerin Nina Chruschtschowa hatte am Eröffnungstag der Festspiele am Freitag ähnliches verlautbart: „Die kulturellen Zeugnisse einer anderen Nation oder ethnischen Gruppe pauschal zu vernichten ist aus meiner Sicht keine gangbare Politik.“