Vor Eröffnung wächst Anspannung noch weiter

Akkreditierung als Journalist reicht nicht mehr aus

Die Straßenzugänge dorthin sind ohnehin seit Tagen abgesperrt, auf den umliegenden Gassen parken endlose Konvois von Polizei-, aber auch Rettungs- und Feuerwehrautos. Alle Einheiten sind für den Fall des Falls, an den keiner denken will, aber jeder denkt, zum Eingreifen bereit. Die Kontrollen an den wenigen Zugangspunkten zum Ufer oder zur Ile de la Cite, auf der sich etwa Notre Dame befindet, sind noch strenger. So reicht etwa die Akkreditierung als Journalist nicht mehr aus, man muss auch den Pass vorzeigen.