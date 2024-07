Ein Zuhause für den Start in ein Leben ohne Gewalt

Wohnungen in neun Bezirkshauptstädten und Graz

Neben Leibnitz soll es künftig auch in acht anderen Bezirkshauptstädten solche Übergangswohnungen geben – etwa in Bruck, Leoben und Judenburg. In Graz gibt es bereits acht Wohneinheiten, die das Land Steiermark finanziert hat, vier weitere kommen jetzt dazu.