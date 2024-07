Floristin lebt ihren Traum und eröffnet Geschäft

Unternehmerin holt sich vieles aus der Natur

Entspannung sucht sich die Oberkärntnerin oft in der Natur, in den Bergen. Und natürlich wird der Ausflug meistens mit ihrem Beruf verknüpft. „Ich begebe mich oft auf Wanderschaft, suche dort Pflanzen und Blumen und stelle aus diesen Materialen dann etwas zusammen“, erklärt Selina und sie ist immer wieder erstaunt, „was die Natur so zu bieten hat.“ Puffitsch, die zuerst in einer Werkstatt bei ihrem Vater in Rennweg ihre Kunstwerke herstellte, setzt auf eigenen Anbau. „Aktuell baue ich selbst Schnittblumen, also Dahlien, an. Irgendwann will ich mich auch hier vergrößern“, spricht sie über Zukunftspläne.