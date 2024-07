Mädchen (15) von Pkw angefahren – Lenker floh

Gleich zwei Kollisionen zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gab es in den letzten Tagen auf Tirols Straßen. Am Mittwoch kam ein 15-jähriges Mädchen beim Ausweichmanöver mit einem Pkw zu Sturz. Der Lenker setzte seine Fahrt fort. Am Donnerstag krachten ein Fahrradfahrer und ein Pkw in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land) zusammen.