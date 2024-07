Schwaitl-Straße ab 5. August gesperrt

Die Landesstraße (L260) von Elsbethen hinauf in Richtung Gaisberg muss saniert werden. Ab 5. August wird die Straße zwischen Glasenbach und Vorderfager für zwei Wochen komplett gesperrt. Umfahrungen sind via Höhenwald (lokal) oder die Gaisberg Landesstraße möglich. Die Sanierungsarbeiten dauern nach der Sperre noch eine Woche bis 30. August an.