Wegen Murray-Chaos: Ofner muss auf Gegner warten

Der Rückzug von Andy Murray vom olympischen Tennis-Einzel in letzter Minute hat den Organisatoren am Donnerstag vor und bei der Auslosung des Männer-Rasters Probleme bereitet. Zuerst verzögerte sich die Zeremonie im Stadion von Roland Garros deswegen, dann blieb statte eines Namens ein „Alternate“ (Ersatz) im Auslosungstopf. Der wurde just Sebastian Ofner zugelost, er musste also vorerst auf den Namen seines Gegners warten. Julia Grabher spielt gegen Emma Navarro (USA-11).