Magier Fortelni als Unterhalter der Unterhalter

Noch bis Freitag wird unter dem Motto „Austria goes Zrce“ gefeiert. Zigtausende 20- bis 30-Jährige machen dann eine Woche lang in Kroatien die Nacht zum Tag. Entsprechendes Star-Line-up inklusive. Denn dem Publikum soll auf Partyschiffen, in Discos und auf Bühnen ständig etwas geboten werden. Und hier soll es die Künstler-Mischung machen: So treten von Money Boy über die Draufgänger bis hin zu den Juzis alle auf – also für jeden Geschmack etwas dabei.