Berrettini: „Ich weiß, was Thiem durchgemacht hat“

„Jeder Spieler hat einen anderen Zugang bei einem Comeback“, so Berrettini. „Ich denke, er war wirklich sehr erfolgreich. Ich habe oft gegen ihn gespielt, es waren große Partien. In Wien haben wir uns umgebracht, bevor er dann gewonnen hat. Er hat so viel erreicht in seiner Karriere. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind. Wenn du fühlst, dass es der richtige Moment ist, um aufzuhören – egal, wie alt du bist – dann ist das so. Für ihn war es nun eben so.“