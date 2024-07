Minderjährige getötet: Mädchen unter Tatverdacht

Tatverdächtige wurde in Obhut der Sozialbehörden gegeben

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass sich die beiden Mädchen kannten, so Olvmyr. Da die Tatverdächtige unter 15 Jahre alt ist, kann sie nicht in Untersuchungshaft genommen werden. Stattdessen kam sie in die Obhut der Sozialbehörden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft können Minderjährige unter 15 Jahren nicht für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden.