Raus ins Party-Getümmel und rein ins Vergnügen

Die sommerlichen Temperaturen locken uns nach draußen. Und das üppige Veranstaltungsangebot in Oberösterreich richtet sich auch danach. Ein Open Air jagt das nächste. Die Fantastischen Vier treten bei Klassik am Dom auf, während Christina Stürmer & Co. in Bad Schallerbach begeistern. Die „Krone“ präsentiert zwei Spektakel, das Holi-Fest im Linzer Hafen und das Lederhosentreffen in Windischgarsten.