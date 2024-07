Irrer stieg auf Auto, schlug Windschutzscheibe ein

Unfassbare Szenen spielten sich in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck ab: Bei einer Kreuzung vor einem Einkaufszentrum sprang plötzlich ein Passant auf das Auto eines Türken und schlug die Windschutzscheibe ein. Der Lenker drückte aufs Gas und fuhr mit dem Mann am Dach (!) 500 Meter weiter – anschließend ergriff der unbekannte Täter die Flucht.