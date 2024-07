„Polizei-Adel“ und eine Jazzlegende in Minimundus

Das Festival „Music around the World“ glänzt auch heuer mit bekannten Namen, die sonst nicht so schnell nach Kärnten kommen würden. Am Mittwoch (20.30 Uhr) gastiert Jazz-Musiker Harri Stojka in der kleinen Welt am Wörthersee. Der Gitarrist, Komponist, Bandleader und Sänger steht seit 1972 auf der Bühne und zählt zu den bekanntesten Roma in Österreich. „Und er war schon dreimal bei uns“, meint Minimundus-Manager Hannes Guggenberger stolz. Stojka brachte 27 Alben heraus, machte Welt-Karriere. Sein unnachahmlicher Gitarrenspielstil wird „Gipsysoul“ genannt.