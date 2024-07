Fernwärme: Preise sollen ab Herbst wieder sinken

Vor allem in der Landeshauptstadt Graz ist die Fernwärme ein großer Faktor, circa 90.000 Haushalte sind ans Netz der Energie Graz angeschlossen. Dazu kommen außerhalb von Graz 13.000 Kunden der Energie Steiermark und weitere regionale Anbieter. Während in allen anderen Bezirken der freie Markt am Zug ist, wird der Fernwärmepreis in Graz in einem behördlichen Verfahren beim Land Steiermark festgelegt.