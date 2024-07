Trotz Kontaktverbot: Mann (59) stach Ex nieder

So habe er seiner damaligen Lebensgefährtin schon im Oktober 2023 mit dem vorgehaltenem Messer mit dem Tod gedroht. „Er hat gemeint, dass er mich erstechen wird und dann sich selber. Am nächsten Tag weinte er und sagte, dass das nie wieder vorkommen wird“, schildert die Frau im Zeugenstand. So war es aber nicht: Anfang März fand sie ihn am Küchentisch sitzend, mit einem Brotmesser in der Hand. Und wieder kündigte er an, sie zu töten – sie rief die Polizei, er wurde weggewiesen. Zwei Wochen später soll er schließlich versucht haben, die Drohungen wahrzumachen.