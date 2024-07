Bei Aufstieg: Das sind Rapids mögliche Gegner!

Trabzonspor oder MFK Ruzomberok sind die nächsten möglichen Gegner des SK Rapid auf dem Weg in die Gruppenphase der Europa League. Falls sich Rapid in der zweiten Runde am Donnerstag (18) und am 1. August (20.30) in Hütteldorf gegen Wisla Krakau aus Polen durchsetzt, geht es am 8. auswärts und 15. August zu Hause gegen den Tabellendritten der türkischen Süperlig oder den slowakischen Cupsieger.