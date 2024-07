Weltstar Paul Potts trällerte in Leopoldskron

„Wir wollen vermitteln, dass jeder auf seinen eigene, innere Stimme hören soll“, sagte Call-Magazine-Herausgeberin Christina Zappella-Kindel. Stellvertretend für die Leitlinie ihres neuen Hochglanzmagazins, das in Salzburg präsentiert wurde, engagierte sie neben dem weltweit bekannten Opernsänger auch weitere Stars. Lilian Klebow, Boris Bukowski, Josh und Co erzählen in der neuen Magazinausgabe inspirierende Geschichten aus ihrem Leben.