Nach dramatischer Finalschlacht Klub-Weltmeister

Die Union Tigers Vöcklabruck hatten die ersten beiden Sätze mit 11:7 bzw. 11:6 souverän gewonnenen, obwohl der TSV Pungstadt vor dem Finale favorisiert worden war. Doch die OÖ-Spieler erinnerten in dieser Phase mit ihren Defensivkünsten an eine Gummiwand und mit ihren Offensivfäusten an eine Abrissbirne. Sensationell!