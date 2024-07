Reibungslose Reise von Bologna nach Bologna

Dass die Akustik in der überdachten Freiluftarena der Messe Graz nicht die allerbeste ist, ist nicht weiter von Bedeutung. Denn an den neuralgischen Punkten des Abends, wissen auch die Fans mittlerweile allzu gut, was ihre Rolle ist. Bei großen Krachern wie „Columbo“ oder „1,2,3,4“ muss die Band nicht mehr als Einsätze geben, und der Publikumschor besorgt den Rest. Und am Ende bei der Zugabe – weil es am Anfang schon so schön war – reist Wanda mit seinen Fans noch einmal nach „Bologna“.