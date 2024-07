Erster „Sprengmeister“ in Tschechien verhaftet

Ort für Verhaftung abgeriegelt

Nach dem Europäischen Haftbefehl, der von den Österreichern ausgestellt wurde, klickten am Donnerstag nach mehreren Stunden und der Abriegelung es Ortes Krotějov bei Strážov, für den 32-jährigen Niederländer nun die Handschellen. Dort in einem Haus am Stadtrand sollen der Holländer und drei weitere Verdächtige, die sich noch auf freiem Fuß befinden, laut Bericht eines tschechischen Mediums vermutlich sogar eine Probesprengung durchgeführt haben. Die tschechischen Behörden erwarten nun den Auslieferungsantrag für den Verdächtigen. Allein in Deutschland sollen die Profi-Kriminellen im Vorjahr jeden Tag einen Geldautomaten – insgesamt 367 (!) – in die Luft gejagt haben.