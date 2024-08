Zuckersteuer: Wäre sie ein Gamechanger?

Zu viel Zucker ist ungesund, das wissen wir alle. Aber dass in vielen Produkten Zucker enthalten ist, bei denen man das nicht unbedingt annehmen würde, ist dann für viele schon weniger eindeutig. Genauso wenig klar ist den meisten von uns, wie viel Zucker pro Tag schon als zu viel gilt. Versteckter Zucker in Getränken ist da nur ein Teil des Problems. Was halten Sie von einer Zuckersteuer als „Gegenmittel“?