Tempo-Tscheche braust mit 104 km/h durch 30er-Zone

Dreimal so schnell wie erlaubt

Womit wir beim Donnerstag wären: Gegen 15 Uhr fuhr einer Polizeistreife vom Posten in Groß-Siegharts im Rahmen eines bezirksweiten Planquadrats in Waidhofen an der Thaya ein weiterer Raser ins Radar. Immerhin: Der Tscheche war konsequent mit 104 km/h unterwegs. Und zwar sowohl im normalen Ortsgebiet als auch in einer 30er-Zone. Weil der 26-Jährige dort mehr als dreimal so schnell unterwegs war wie erlaubt, wurde auch sein Fahrzeug beschlagnahmt. Seinen Führerschein ist er aufgrund dieser exzessiven Geschwindigkeitsübertretung sowieso los.