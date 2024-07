China: 16 Tote bei Brand in Einkaufszentrum

Laxe Sicherheitsvorschriften

Wegen laxer Sicherheitsvorschriften kommt es in China häufig zu Bränden oder anderen tödlichen Unfällen. Im Jänner starben Dutzende Menschen bei einem Brand in einem Geschäft in der zentralchinesischen Stadt Xinyu in der Provinz Jiangxi. Der Brand durch ein „illegales“ Feuer von Arbeitern im Keller des Geschäfts ausgelöst.