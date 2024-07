Megahitze in Russland sorgt für Stromabschaltungen

Südrussland und die benachbarte Ukraine haben seit Tagen mit der gleichen Hitzewelle zu kämpfen wie der Balkan und die Mittelmeerländer. In der Stadt Rostow werden derzeit 38 Grad gemessen, in Stawropol 34 Grad, in Sewastopol auf der Krim 32 Grad. In der Ukraine gehören Stromausfälle und -Abschaltungen seit Wochen zum Alltag, weil der Angreifer Russland einen großen Teil der ukrainischen Kraftwerke zerstört hat.