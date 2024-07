Silvesternacht endet für junge Männer vor Gericht

Polizeieinsatz wegen Böllerwürfen

In der Silvesternacht 2024 gerieten sie völlig arglos in einen Polizeieinsatz. Der gar nicht ihnen, sondern einer anderen Jugendgruppe galt, die Böller in Briefkästen und Mistkübeln im niederösterreichischen Strasshof an der Nordbahn explodieren haben lassen. „Wäre nicht einer von den Angeklagten davon gerannt, hätten wir uns alle nie kennengelernt“, bringt es Verteidiger Norman Hofstätter auf den Punkt.