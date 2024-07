Polizist erwartet Urteil nach Drogenbestellungen

Gegen sich selbst ermittelt

Noch brisanter: Eine Sendung unter falschem Namen an die Wohnadresse des nun suspendierten Beamten flog auf. Der Polizist übernahm selbst die Ermittlungen und soll dann, laut Staatsanwältin, die beschlagnahmten Drogen am Weg in die Verwahrungsstelle durch Kreatinpulver, ein legales Muskelaufbaumittel, ausgetauscht haben. Ein Drogenpaket habe er gar an einen Postkasten seiner eigenen Dienststelle bestellt.