Endlich eine Lösung für das tägliche Stau-Chaos

Bis zu einer Stunde im Stau

Das zerrt an den Nerven der Pendler, die entweder direkt in die Landeshauptstadt oder über die Autobahn schnell zu ihrem Arbeitsplatz wollen. Aber auch Firmen würden beklagen, dass ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit eine Stunde lang im Stau stehen, berichtet Trausdorfs Vizebürgermeister Landtagspräsident Robert Hergovich. Mehr als 17.000 Autos benützen laut Baudirektor Wolfgang Heckenast werktags die Strecke, an Spitzentagen seien es bis zu 21.000 Fahrzeuge.