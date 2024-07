Wie Steirer mit KI die Geothermie revolutionieren

Und so gründete er 2021 Geosaic. Das Unternehmen vereint Geowissenschaften mit Künstlicher Intelligenz – und leistet damit pionierartige Forschungsarbeit in der Steiermark. Mit Sitz in Knittelfeld arbeitet Amtmann gemeinsam mit einer Angestellten und mehreren externen Mitarbeitern an effizienten Lösungen für grüne Technologien.