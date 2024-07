Innsbruck wird trotz Baustellen wieder bunter

Haben Sie dieses Projekt auch schon in anderen Städten realisiert?

In dieser Form bisher noch nicht. Es gab in Holland vor zwei oder drei Jahren ein Projekt, bei dem 1000 Bäume durch die Stadt gewandert sind. Dort war auch die Idee, die Stadt kurzfristig zu ändern, indem man Vegetation hineinbringt. Hier in Innsbruck ist es sozusagen neu konfiguriert worden.