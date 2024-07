Freund deutet Davies-Entscheidung bei Bayern an

„Der Phonzy hat sich hier in den letzten Jahren zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt und wir werden sehen. Er geht jetzt mal in sein letztes Vertragsjahr, so wie es jetzt aussieht und dann werden wir sehen, wie die Gespräche verlaufen“, erklärte Freund am Rande der Präsentation von Bayern-Neuzugang Hiroki Ito.