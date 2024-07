Alkolenkerin landete auf Leitschiene

Bereits im Pfändertunnel fiel die Alkolenkerin am späten Montagabend auf. Sie war in Schlangenlinien in Richtung Tirol unterwegs. Als sie mittels Lichthupe von einer anderen Lenkerin darauf aufmerksam gemacht wurde, gab die angetrunkene Lenkerin Gas. Die rasante Fahrt sollte aber nicht mehr allzu lange dauern.