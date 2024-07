Pkw-Lenker wendet und übersieht Motorradfahrer

Ein 77-jähriger einheimischer PKW-Lenker fuhr von Saalfelden auf der B164 in Richtung Maria Alm-Hintertal. Auf Höhe Hintermoos wendete der PKW-Lenker in einer Bushaltestelle sein Fahrzeug, um wieder in Richtung Saalfelden fahren zu können. Bei dem Manöver übersah er ein nachfahrendes Motorrad.