Bei Tropenhitze: Auto kann Todesfalle werden

Hingeschaut hat zum Glück auch eine aufmerksame Tierfreundin in Graz. Sie bemerkte, dass ein Hund bei mehr als 30 Grad in einem Firmenwagen zurückgelassen worden war. Der zunächst aufgeregt bellte, dann verstummte. Die couragierte Frau wählte die Nummer der Firma, stellte den Besitzer zur Rede. Der kam zwar zurück, war aber uneinsichtig und sagte, er wolle den Hund ohnehin nicht mehr. „Odin“, ein sehr freundlicher Amstaffrüde, landete daraufhin im Heim, wird jetzt in der „Arche Noah“ versorgt. Der arme Kerl hat offene Wunden am Hals . . .