Alarmstimmung nach Brandserie an Linzer Kunstuni

Uni brennt! In der Kunsthochschule am Linzer Hauptplatz stand dieselbe Stelle wie am Freitag erneut in Flammen. Nun wird fieberhaft nach einer Lösung gesucht und die Sicherheitsmaßnahmen ausgebaut. Aber auch auf das Pflasterspektakel am kommenden Wochenende hat die Sache Auswirkungen.