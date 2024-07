Bevölkerungswachstum im Ländle verliert an Dynamik

Vorarlberg ist bekanntlich ein prosperierendes Bundesland, dementsprechend stark war auch das Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zu 2014 leben heute 33.380 Menschen mehr im Ländle, das entspricht fast der Einwohnerzahl von Feldkirch. Zuletzt hat die Entwicklung allerdings ein wenig an Dynamik verloren – was zum einen an der gegenwärtigen konjunkturellen Delle und zum anderen am Abebben der Migrationsströme liegt.