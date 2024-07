Gratis Nachhilfe für bedürftige Schüler in Tirol

Gewerbliche Nachhilfe verschlingt 7,6 Millionen Euro

Er rechnet vor, dass gewerbliche Nachhilfe in Tirol jährlich rund 7,6 Millionen Euro verschlingt. „Einzelnachhilfestunden von 40 bis 50 Minuten beginnen bei 30 Euro. Besonders kinderreichen Familien wird es dadurch fast unmöglich, eine Nachhilfe für ihre Kinder zu bezahlen. Diese Jugendlichen fallen dann durch den Rost und niemand hilft weiter, was in langfristigen Nachteilen resultiert.“