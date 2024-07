Heißes Duell nach Sturm ließ zwei Fahrer jubeln

Offener Schlagabtausch

Hermann Neubauer und Simon Wagner – zeitgleich in Führung – lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Der vierfache Weiz-Sieger Neubauer gewann alle vier Wertungen am Vormittag, doch Wagner blieb ihm auf den Fersen, lag in der Gesamtwertung nie mehr als elf Sekunden zurück. Am Nachmittag gewann Wagner sogar zwei Wertungen, ging mit nur 6,5 Sekunden Rückstand in die finale Stage.