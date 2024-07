„Merkwürdiger Fluss“ Leitha hat viel zu erzählen

Einblicke in Wasserbau

Der Autor zeigt zudem die Leistungen des Wasserbaus: So wäre die Gründung Wiener Neustadts ohne die Wasserentnahme aus der Leitha durch den Kehrbach nicht möglich gewesen. Aber auch andere Leistungen werden in seinem Buch aufgezeigt, etwa die Errichtung der Wiener Hochquellenleitung und des Wiener Neustädter-Kanals. Den Schwerpunkt bilden die Regulierungsmaßnahmen ab dem 18. Jahrhundert sowie die Revitalisierungsmaßnahmen der jüngeren Zeit.