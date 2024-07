Mit dem Bücherboot zu neuen literarischen Ufern

1500 Bücher und Zeitschriften – damit sind das Bücherboot und Bücherinsel der Kärntner Arbeiterkammer bestückt. „Ob Entspannung, Abenteuer oder Wissen – auf See oder an Land – in den Bibliotheken der AK in diesem einzigartigen Ambiente am See ist für alle etwas dabei“, erklärt AK-Präsident Günther Goach stolz. Bis Ende August kann dieses Service von Leseratten genutzt werden.