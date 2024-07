So tragisch starb der Kaiserslautern-Zeugwart

Der Klub selbst gab lediglich bekannt, dass Zeugwart Peter Miethe am Mittwoch bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. „Unsere Herzen sind gebrochen. Wir trauern gemeinsam mit seiner Familie & seinen Freunden um einen großartigen Menschen. Ruhe in Frieden, lieber Piet – wir werden Dich sehr vermissen“, heißt es in einer Stellungnahme von Kaiserslautern.