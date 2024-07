Die Murszene lässt wieder Sommergefühle sprießen

Jazz, Rock ‘n‘ Roll und Ethno sind die Schlagworte für Woche zwei: Am Donnerstag gibt sich die fünfköpfige JBBG Smål – Gran Riserva die Ehre. Diese Essenz der Jazz Bigband Graz hat dabei so manche Überraschung im Talon. Zurück in die 1950er voller Rock ‘n‘ Roll-Klassiker und Evergreens katapultiert einen dann am Freitag die Full Supa Band, während die stimmgewaltige Vesna Petković mit ihrer All-Star-Jazz-Band am Samstag, 3. August, Woche zwei beendet.