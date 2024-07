„Liebelei“: Das Spiel mit den süßen Mädln

Nur zarte Spitzen an Gefühlen

Alexander Julian Meile, der einen fast melancholischen Fritz gibt, bleibt gelassen, als er zum Duell aufgefordert wird. Insgesamt wirkt er zwar geheimnisvoll, aber zugleich gelangweilt und angewidert vom Leben an sich. Ja, das kann genügen. Aber es ist eben dann auch mal fürs Publikum langweilig. Sein Kumpan Theodor, der Spiegelfunktionen übernehmen könnte, wird von Jakob Kajetan Hofbauer gespielt, der zu sehr am Text hängt.